Kirsten Dunst festeggia la sua stella sulla Walk of Fame

Roma, 30 ago. (askanews) - Anche Kirsten Dunst ora ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Alla cerimonia, accanto all'attrice statunitense con cittadinanza tedesca, c'erano il marito Jesse Plemons e la regista Sofia Coppola che l'ha diretta nel film "Maria Antonietta".Dunst si è fermata a lungo a firmare autografi e a scattarsi foto con i fan e sul riconoscimento ha detto: "E' surreale, è un qualcosa per cui non si è mai preparati, ma ora faccio parte anche io della storia di Hollywood".