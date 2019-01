"L'agenzia dei bugiardi", l'alibi di Morelli per ogni tradimento

Roma, (askanews) - "L'agenzia dei bugiardi" è il remake del film "Alibi.com", che in Francia ha avuto un grande successo. Il regista Volfango De Biasi l'ha riletto in chiave italiana mixando comicità, commedia sentimentale, farsa, con un tocco di surreale. Il film arriva nei cinema il 17 gennaio.Giampaolo Morelli è il titolare di un'agenzia che fornisce alibi di qualsiasi tipo ai propri clienti. Con lui lavorano Paolo Ruffini e Herbert Ballerina, che entrano in azione quando Massimo Ghini tradisce la moglie, intepretata da Carla Signoris, con Diana Del Bufalo. Ma Alessandra Mastronardi ha qualche sospetto.Secondo il regista, "Meglio una bella bugia che una brutta verità, è una specie di mantello magico sotto cui nascondersi, è il sogno che le bugie non abbiano mai le gambe corte e di farla franca. Fondamentalmente con le bugie abbiamo tutti a che fare sin dall'infanzia, insomma è un metodo per salvarsi la pelle, e dopodiché ci si prende sempre un po' gusto. E speri di non pagare il conto".Morelli, protagonista della fortunatissima fiction "L'ispettore Coliandro", nel film è il re re dei bugiardi, ma lui mette così in parallelo i due personaggi: "Quello è un poliziotto che pensa di essere uno strafico, vuole essere Serpico, invece qui siamo con uno che su una sua ferita emotiva ci fa un business vero, che funziona, quindi paradossalmente è più vero Fred rispetto a Coliandro che mente continuamente, anche a se stesso".