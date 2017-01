L'amicizia celebrata nel Winnie The Pooh day

Milano, (askanews) - L'amicizia è uno dei grandi motori del mondo e nell'era di internet, i social network hanno un ruolo sempre più importante per tenersi in contatto. Sebbene su Facebook ogni utente abbia in media 388 amici, i tre quarti della popolazione conta sulle dita di una mano quelli più cari e il 28% ha utilizzato il Social Network per ritrovare il proprio miglior amico d'infanzia. Partendo da questi dati, Disney ha voluto celebrare l'amicizia con il Winnie The Pooh day indetto per omaggiare il compleanno suo creatore A.A. Milne. Un simpatico video con illustrazioni originali mostra come i bambini percepiscono l'amicizia. Secondo una ricerca commissionata per l'occasione, il 34% degli italiani sarebbe convinto che alcune delle sue migliori amicizie siano state ispirate da Winnie The Pooh mentre due terzi degli abitanti (il 65%) crede che le sagge affermazioni dell orsetto amante del miele - come ad esempio "è inutile fare qualcosa di divertente se non puoi condividerlo con qualcuno" - offrano spunti di riflessione sull'amore e l'amicizia.