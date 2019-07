L'anti-tormentone di Braschi, "Il cuore degli altri"

Milano, 9 lug. (askanews) - Si presenta con un brano che vuole essere l'anti-tormentone estivo, Braschi a due anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo torna con il singolo "Il cuore degli altri", un inno di condivisione reale."Visto che è un pezzo che parla degli altri - ha detto - la cosa interessante è provare a dire che ognuno ha i propri altri, il concetto di altri è assolutamente interscambiabile a seconda della persona che ascolta, per me possono essere i miei genitori o i 49 persone che c'erano sulla barca qualche giorno fa e che non facevano sbarcare".Il giovane cantautore due anni fa a Sanremo aveva affrontato il tema dei migranti con brano "Nel mare ci sono i coccodrilli", un argomento ancora di stretta attualità."Era un pezzo che parlava del mare e delle persone che lo attraversano - ha spiegato - e oggi dopo due anni ci troviamo nella stessa situazione, anzi la situazione è molto peggiorata e in qualche modo anche questa canzone che sta uscendo parla anche di questo, di quanto sia importante guardarsi attorno e a quanto ci può rendere migliori".