L'emozionante monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo

Roma, 25 nov. (askanews) - "Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo: le parole hanno un peso": inizia così il toccante monologo di Tiziano Ferro, ospite domenica sera della trasmissione Che tempo che fa su Rai2 per parlare del nuovo disco "Accetto miracoli"."Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso: grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso, nella vita e sugli schermi", ha proseguito il cantante, che è stato a sua volta vittima di bullismo."E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo: quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è, qiundi: bulli e odiatori italiani, tranquilli, siete liberi! Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole magari un giorno avranno un peso", ha concluso tra gli applausi del pubblico.Il video è una gentile concessione di Rai2 ed è disponibile al link attivo: www.raiplay.it