"La Bella e la Bestia" a Londra, Emma Watson: Belle è un'eroina

Londra (askanews) - A Londra sfila il cast de "La Bella e la Bestia", il grande classico Disney che ritorna quest'anno nei cinema in un atteso remake con attori reali del film d'animazione del 1991. Il compito di far rivivere Belle è toccato a Emma Watson."Hermione era una delle eroine della mia infanzia. Ora ho intepretato Belle, che è un'altra eroina per me, non sono sicura che molte attrici abbiano avuto l'opportunità di farlo". "Belle è coraggiosa - continua - amo il fatto che lei sia così empatica, capace di vedere oltre, non giudica un libro dalla copertina, è gentile e non si fa influenzare dai pregiudizi e dai giudizi delle altre persone".Dan Steven, il Matthew Crawley di "Downton Abbey", racconta come è stato recitare per larga parte del film nei panni della Bestia. "Una volta che abbiamo capito quanto questo liberasse l'interpretazione, è diventato davvero liberatorio, stimolante"Per Emma Thompson, Mrs Potts, il film che parla di cosa succede nel cuore, non nella testa. "Questo è il messaggio più bello del film - dice - E inoltre ci sono i demagoghi, c'è Gaston che aizza la folla usando la paura, mi ricorda qualcuno...". conclude non risparmiando una frecciatina a Trump.Il film uscirà in Italia il prossimo 16 marzo.