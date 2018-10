La cantautrice Titti Smeriglio: "Ecco il mio album d'esordio"

Roma, (askanews) - La cantautrice siciliana Titti Smeriglio pubblica il suo primo disco "Non so dirti no", un album divertente, con grande sensibilità e un pizzico di ironia. L'artista racconta: "Il titolo di questo disco parte da un fil rouge che lega tutti gli 11 brani. Alla fine "Non so dirti no", che è il titolo di una canzone, rappresentava il significato che molte di queste canzoni hanno. Non so dire no alla persona amata"."Sicuramente il significato più profondo di tutte queste canzoni lega le relazioni e quello che ognuno degli attori di queste relazioni muovono attorno a questo cuore di cui si parla in questo disco. Relazioni che possono essere anche complicate, a volte si rincorre la persona amata, altre volte si vorrebbe avere un'attenzione che non si ha. È un amore un po' struggente questo di questo disco, condito con la frizzantezza degli arrangiamenti e di ritornelli che spesso possono essere cantabili".Un modo di scrivere spontaneo e leggero, ma che arriva anche nella profondità e che esplora il mondo dell'amore. Il disco è uscito il 19 ottobre e festeggeremo a Roma il 16 novembre. "Abbiamo tutta la nostra energia da concentrare per un tour all'inizio del 2019. Speriamo di andare a suonare e cantare in molte città italiane".L'album è prodotto da Titti Smeriglio insieme a Fabio Fochesato, che ne ha curato anche la pre-produzione. Per la realizzazione del suono si è scelto di riferirsi alle produzioni degli anni 60 e '70, utilizzando strumenti, apparati e collaborazioni mirate a raggiungere questo obiettivo. Gli arrangiamenti dei brani sono di Titti insieme alla band: Antonio Ragosta, chitarre, tenayo e ukulele; Fabio Fochesato, basso elettrico e contrabbasso; Mattia Di Cretico, batteria, percussioni. Le altre collaborazioni: Santi Pulvirenti, storico chitarrista di Carmen Consoli, nonché stimato autore di musiche per film ed arrangiatore; Clemente Ferrari, tastierista, arrangiatore e direttore d'orchestra per Max Gazzè, Carmen Consoli, Fiorella Mannoia e tanti altri; Gianluca Vaccaro, sound engineer che in quasi trent'anni di carriera ha creato il suono di tanti importanti artisti italiani.