La comicità dei Trejolie trionfa a "Italia's got talent"

Milano (askanews) - Sono i Trejolie i vincitori dell'edizione 2017 del programma televisivo "Italia's got talent": la loro comicità alle prese con canto, danza e poesia ha conquistato il pubblico nella serata finale dello show in onda su Tv8, Sky Uno Hd e Cielo.I Trejolie sono un trio comico milanese: si sono conosciuti studiando recitazione e sono diventati amici, un'amicizia che ha permesso loro di sopportarsi a vicenda negli anni. Un avvicinarsi e respingersi che è evidente nei pezzi comici che hanno portato sul palco. In finale hanno battuto il comico Francesco Arienzo e il piccolo batterista Edoardo, vincendo il premio di 100mila euro in gettoni d'oro.La finalissima del programma ha registrato complessivamente il miglior ascolto di tutta l'edizione con 2 milioni 309 mila spettatori medi, il 12,6% in più rispetto alla semifinale e una share complessiva del 10,12%. Su TV8 il programma ha ottenuto 1 milione e 428 mila spettatori pari a una share del 6,6%: durante la puntata è stato il terzo canale nazionale più visto sia sul totale di individui che sul target commerciale.