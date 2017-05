La confessione di Brad Pitt: "Avevo un problema con l'alcool"

Milano (askanews) - Nella prima intervista pubblica dopo il divorzio da Angelina Jolie, Brad Pitt racconta tutto quello che non ha detto finora sui figli, la famiglia e il matrimonio finito, a partire da una confessione che conferma le indiscrezioni: l'attore ha avuto grossi problemi con l'alcool. "Non riesco a ricordare un giorno da quando sono uscito dal college in cui non ero ubriaco o non stavo fumando uno spinello" ha detto in una intervista a "GQ Style", "Ho smesso con tutto solo quando ho cominciato a costruire una famiglia, tranne che con l'alcool. Ho bevuto anche durante questo ultimo anno fino a che non è diventato un vero problema".Un problema peggiorato dopo il divorzio da Angelina Jolie "è stato come morire" ha detto Brad Pitt che ora è pulito e sobrio: è stato in terapia e ha sostituito qualsiasi tipo di alcolico con succo di mirtilli e acqua gassata.Restano tanti rimpianti per la famiglia persa, "I bambini sono così delicati. Assorbono tutto. Hanno bisogno di essere tenuti per mano, di qualcuno che spieghi loro le cose, di essere ascoltati, e io non sono stato in grado di fare tutto ciò. Adesso voglio fare meglio, fare di più".