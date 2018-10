La forza positiva dei Maneskin: esce "Il ballo della vita"

Milano, (askanews) - Determinati e sicuri, quasi sfrontati come possono esserlo dei giovani che in un anno sono passati da suonare nei peggiori pub di Roma a essere la band rivelazione e a fare il tutto esaurito ai loro concerti. I Maneskin tornano con "Il ballo della vita" un album autobiografico con un fil rouge: la figura di Marlena, la musa ideale del gruppo come spiega Damiano."Marlena è la portatrice del nostro, noi abbiamo deciso di fare un concept album, invece di essere un genere a legare tutte le canzoni è un messaggio, il concetto della libertà di espressione, della libertà estetica, di una libertà di pensiero a livello generale, che è quella che porta l'essere umano a migliorarsi ogni giorno e a puntare sempre a uno scalino più in alto. Abbiamo deciso di dargli una voce, un volto e un nome".L'album è interamente scritto da questi 4 vulcanici ragazzi che partendo da XFactor si sono fatti amare dal pubblico. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica della band in questo ultimo ricchissimo anno."A parte una grande maturazione da parte di ognuno di noi a livello artistico è cambiato poco, la dedizione è la stessa, siamo sempre più motivati e continueremo ad esserlo"Il loro sound attraversa generi diversi dal rap, funk e pop e, al tempo stesso, al rock fino al jazz e alla musica spagnola. "Il ballo viene inteso come metafora della vita, della libertà di movimento e, soprattutto, di pensiero" spiega Thomas."Sicuramente il messaggio che vogliamo dare a tutti di essere sempre loro stessi e crederci fino alla fine".Il nuovo disco è stato anticipato dai singoli "Morirò da re", doppio platino, uscito a marzo, e da "Torna a casa", intensa ballata pubblicata il 28 settembre e certificata disco d'oro a sole due settimane dall'uscita. Alla tournée autunnale di 15 date in Italia già sold out, si sono aggiunti altri 10 concerti in primavera mentre a febbraio la band girerà l'Europa in tour.