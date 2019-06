La magia diventa realtà, inaugurato "Gardaland Magic Hotel"

Castelnuovo del Garda, 01 giu. (askanews) - Il divertimento diventa magia, un tuffo in atmosfere incantate che fanno sognare. E' stato inaugurato Gardaland Magic Hotel, il nuovo hotel a 4 stelle interamente tematizzato di Gardaland Resort, novità assoluta per il 2019.E' composto da tre building di tre piani ciascuno, collegati tra loro da logge che ricordano lo stile Tudor, a cui si accede passando da un grande cancello dorato. Gardaland Magic Hotel, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro, si estende su una superficie totale di 7.200 mq ed è caratterizzato da un particolarissimo tetto ricoperto da 34.000 tegole viola appositamente realizzate. Gardaland Resort dunque si è trasformato: non è più solo un Parco da visitare in giornata, ma è diventato un polo del divertimento internazionale, come racconta Aldo Maria Vigevani CEO Gardaland."Grazie all'apertura del nuovo Magic Hotel a Gardaland, finalmente il Gardaland Resort raggiungerà le circa 500 stanze e questo ci permetterà accogliere ben 1.500 persone insieme per notte nelle tre strutture. Il nostro obiettivo per il 2019 in totale è di raggiungere quelle 76.000 stanze durante l'anno e questo ci permette di diventare il primo resort per destinazione, sia per gli italiani che per gli stranieri in Italia".Le 128 camere interamente tematizzate sono ispirate ai tre diversi mondi della magia - Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago - e sono il posto dove continuare a vivere l'emozione di Gardaland e condividere un'esperienza memorabile con tutta la famiglia.