La Rivista del Cinematografo fa 90, gli auguri di Wim Wenders

Roma, 3 ott. (askanews) - Gli auguri di Wim Wenders e Sonia Bergamasco per i 90 anni della Rivista del Cinematografo. È tutto pronto per Castiglione Cinema 2018 - RdC Incontra, evento organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in occasione di questo importante traguardo, in programma nella città umbra sul Lago Trasimeno, dal 4 al 7 di ottobre.Castiglione sul Lago diventa così per quattro giorni capitale del cinema. Gianni Amelio, Michele Placido, Antonio Albanese, Elena Sofia Ricci, Antonietta De Lillo, Lino Guanciale e Francesco Patierno sono solo alcuni dei grandi nomi che animeranno il ricco palinsesto di eventi di Castiglione Cinema 2018."Castiglione Cinema - 2018 RdC Incontra" è un evento patrocinato da Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Paramount Channel, Rai Radio 3, Avvenire, Sky Cinema, Gruppo Spaggiari Parma, TV2000, Radio Italia, Med Store, FORST, POPZ, Duca della Corgna, Arte Cerreta, La Cerreta Azienda Agricola, Aurora Group, Locanda Poggioleone.