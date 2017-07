La star giamaicana del reggae Roy Ellis in concerto a Roma

Roma, (askanews) - Tutto pronto per il concerto all'Intifada, in Via di Casal Bruciato a Roma, che il 14 luglio vedrà protagonista il giamaicano Roy Ellis uno dei pesi massimi del reggae ska mondiale.Ellis anche noto come Mr Symarip sarà accompagnato dalla formazione romana Shots in the Dark e il concerto di venerdì 14 luglio sarà anche l'occasione per il lancio del Rototom Sunsplash 2017, il festival reggae più importante d'Europa dal 12 al 19 agosto a Benicàssim in Spagna.Roy Ellis nasce a Kingston e già all'età di dieci si dimostra un brillante cantante solista nel "Children Gospel Choir" della chiesa Battista di Kingston periodo nel quale stringe amicizia con Jimmy Cliff e Bob Marley. Negli Anni '60 la voce potente di Roy inizia a essere conosciuta anche in Europa nel panorama reggae e ska e proprio on questo periodo che Roy è il leader di una delle band reggae-ska più apprezzate, i Symarip, che hanno registrato uno dei dischi più venduti della storia del reggae mondiale "Skinhead Moonstomp".