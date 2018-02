La stella di Gina Lollobrigida brilla sulla Walk of fame

Los Angeles (askanews) - Un tributo di Hollywood a una delle più grandi dive del cinema italiano. Gina Lollobrigida ha ricevuto la sua stella sulla Walk of fame.L'attrice, che lo scorso luglio ha compiuto 91 anni, è volata a Los Angeles per ricevere il meritato omaggio, la sua è la stella numero 2.628 fra quelle che brillano sul famoso boulevard. Commossa e emozionata ha salutato i fan che la acclamavano."Sono ubriaca d'amore. E' fantastico non avrei mai immaginato una giornata così".Sorridente, truccata e cotonata, la diva che ha fatto la storia del cinema indossava un abito di seta turchese, decorato in oro e stivali con il tacco."Sono davvero commossa non mi aspettavo di tornare dopo così tanti anni a Hollywood e trovare ancora tutto questo amore" ha detto in inglese davanti alle telecamere la Lollo come tutti la chiamano .Quella della Lollobrigida, votata all'unanimità, è la 14esima stella che porta il nome di un italiano illustre sulla strada delle celebrità. Durante la sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d'argento. Celebre la sua interpretazione nel film "Pane amore e fantasia" di Comencini.