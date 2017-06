La storia la crei tu: su Netflix arrivano i racconti interattivi

Milano (askanews) - Dai libri-game ai cartoni animati interattivi. Netflix apre una nuova era e lancia per la prima volta sulla sua piattaforma una serie di video in cui lo spettatore può influenzare la storia, decidendo in alcuni punti fra due diverse opzioni narrative. Una passione soprattutto per i bambini, pubblico a cui si rivolgono le prime storie, fin dai vecchi libri gioco, in cui bastava scegliere un numero di pagina diverso per cambiare la trama. In questo caso basta un click su uno schermo touch, ma per ora solo su dispositivi Apple, o su una freccia del telecomando per diventare dei piccoli sceneggiatori.La prima storia è già disponibile, "Il gatto con gli stivali - Intrappolato in una storia epica". Il 14 luglio arriverà "Buddy Thunderstruck: La busta dei forse", mentre il terzo racconto a narrazione ramificata, "Stretch Armstrong: The Breakout" è previsto per il prossimo anno.