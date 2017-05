"La Torre nera", primo trailer del film tratto dalla saga di King

Milano, 3 mag. (askanews) - Dopo una lunga attesa finalmente è stato svelato il primo trailer ufficiale di "La Torre nera", il film tratto dall'omonima saga letteraria dello scrittore americano Stephen King.Il film racconta la storia di Roland di Gilead, intepretato da Idris Elba, e del suo viaggio per salvare il mondo mentre incombe l'uomo in nero, che ha il volto di Matthew McConaughey. La sfida del regista danese Nikolaj Arcel è quella di saper riprodurre l'atmosfera unica del libro in cui vengono creati interi mondi in un mix di western, horror e fantasy. Una saga lunga otto romanzi che potrà essere raccontata solo in parte nel film, ma per cui non si esclude in futuro una serie tv.L'uscita nei cinema italiani è prevista il 10 agosto.