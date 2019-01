Lady Gaga e Rami Malek superstar sul red carpet dei SAG Awards

Roma, (askanews) - Lady Gaga e Rami Malek tra le star più fotografate sul red carpet dei SAG Awards a Los Angeles, i premi assegnati ogni anno dal sindacato degli attori statunitensi (Screen Actors Guild) ad altri attori, considerati una sorta di anteprima degli Oscar.Quest'anno, nella 25esima edizione dei SAG, il premio più importante per il miglior cast è stato vinto da "Black Panther", mentre quelli per i migliori attori protagonisti sono andati a Glenn Close per "The Wife - Vivere nell ombra" e a Rami Malek per il suo Freddy Mercury in "Bohemian Rhapsody".Tra le altre star che hanno illuminato il tappeto rosso, Emily Blunt, premiata come miglior attrice non protagonista, e Mahershala Ali, che ha vinto lo stesso riconoscimento in campo maschile.