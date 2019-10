Lampare, la magia della sand art. Anteprima video dei Tre Terzi

Milano, 17 ott. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del videoclip di "Lampare" (prodotto da Patridà Records), nuovo brano dei Tre Terzi estratto dall'ultimo album della band palermitana, "Andata e Ritorno". Il video è stato realizzato con la tecnica illustrativa della Sand Art a cura di Erica Abelardo.Ferdinando Moncada, autore del brano, racconta così il significato di "Lampare": "Dall'estasi contemplativa, provocata da uno scorcio marittimo in una sera di mezz'estate, parte una riflessione sulla pace come condizione dell'essere, sulla labilità della vita, sull'uomo e il suo continuo affannarsi in un disperato anelito d'amore in mezzo alle lotte che non smettono mai. Un momento di pace, una parentesi musicale che ti porta in altri pianeti che per un attimo ti fa dimenticare che l'uomo, a volte, sceglie di stare dalla parte sbagliata"."Lampare" è il nuovo brano estratto, dopo i singoli di "Chi ci salverà" e della titletrack da "Andata e Ritorno" (prodotto da Patridà Records, distribuzione fisica IRD e digitale Tunecore, produzione artistica di Pierpaolo Latina presso MCN STUDIO di Lello Analfino), secondo disco in studio dei Tre Terzi: un concept album di 13 tracce (più una bonus track), che racconta di un vero e proprio viaggio, di tutto quello che accade tra un'andata e un ritorno, tra un battello, le lampare, una tempesta in attesa di "chi ci salverà".I Tre Terzi nascono a Palermo nel 2009. Oggi sono formati da Claudio Terzo (voce e chitarre) e Ferdinando Moncada (chitarre), Diego Tarantino (basso), con loro collaborano Emanuele Rinella e Ferdinando Piccoli (batteria).