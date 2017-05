Le leggende del jazz a Cuba: al piano c'è Herbie Hancock

L'Avanza (askanews) - Grandi stelle del jazz sul palco, una leggenda come Herbie Hancock al piano e, direttamente da Hollywood, Will Smith nel ruolo inedito di maestro di cerimonia: a Cuba è andato in scena un grandioso festival jazz.Sul palco del Gran teatro Alicia Alonso de L'Avana si sono alternati oltre 50 musicisti in occasione dell'International jazz day, evento promosso in tutto il mondo. "Questa notte L'Avana è senza dubbio la città più animata, viva e energica sul Pianeta", ha detto Herbie Hancock che si esibito in una performance suggestiva e trascinante.Fra gli ospiti anche l'attore Will Smith, una delle tante star americaneche dopo il ripristino delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti ha fatto di Cuba una meta abituale. "Il jazz è stato la voce della libertà per milioni di persone di tutte le età, origini e fede, perché penetra nell'animo umano e connette allo spirito dell'umanità".