"Le previsioni della mia felicità", il nuovo singolo di Bungaro

Roma, (askanews) - Si intitola "Le previsioni della mia felicità": è il nuovo singolo di Bungaro, tratto dall'album "Maredentro - Il Viaggio". Protagoniste del videoclip (diretto da Loredana Antonelli) sono le gemelle Marianna e Angela Fontana del pluripremiato film "Indivisibili".Il video, girato negli spazi del Laboratorio Architettura Nomade di Napoli, è un viaggio emotivo attraverso la storia di due sorelle che condividono la gioia e le difficoltà di diventare grandi e affrontare il proprio destino. È una storia d'amore in senso lato.Bungaro concluderà il Maredentro Tour, che ha registrato i sold out in tutte le tappe finora realizzate, a Milano (Blue Note, 17 maggio) e a Roma (Auditorium Parco della Musica, 28 maggio).