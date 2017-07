Le star a Giffoni: Julianne Moore, Amy Adams, Bryan Cranston

Roma, (askanews) - Ci saranno delle vere superstar internazionali quest'anno al Giffoni Film Festival, che si terrà dal 14 al 22 luglio: i ragazzi che animeranno il festival a loro dedicato, con 4.600 giovani giurati provenienti da 52 Paesi, potranno incontrare Julianne Moore, Amy Adams, il protagonista di "Breaking Bad" Bryan Cranston, l'attore di "Games of thrones" Kit Harington, Mika, e molti protagonisti del nostro cinema, da Jasmine Trinca, madrina della prima giornata, a Cristiana Capotondi ed Ambra, e Marco Giallini, Claudio Amendola, Gabriele Salvatores, Giovanni Veronesi, Gabriele Muccino, che terranno delle masterclass.Centosettantacinque sono le opere selezionate per il festival, di cui 101 in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, divise in sei sezioni diverse a seconda dell'età dei ragazzi, e che toccano argomenti come la guerra, la complessità dei primi amori, l'ostinazione nel voler realizzare un sogno. A Giffoni saranno diverse anche le anteprime dei grandi film per bambini e giovani: da "Cars 3" a "Diario di una schiappa - Portatemi a casa", a "Cattivissimo me 3", "Annabelle 2: creation".