Le Twins: "Sogniamo di vestire Julia Roberts e Melania Trump". L'intervista

Video di Giordano Brega

Un personaggio del mondo dello spettacolo che piacerebbe vestire a Le Twins?

"Devo dire che ce ne sono tantissimi. Per quanto mi riguarda dico Julia Roberts", dice Sara Testa ai microfoni di Affaritaliani.it. E la gemella Tania ci racconta: "Io penserei a un personaggio anche un po'... rock, ma che può avere un animo nobile. Potrebbe essere Angelina Jolie". Poi aggiunge: "A pensarci bene mi piacerebbe vestire Melania Trump. Perché la First Lady è una grande rappresentante di stile e devo dire che indossa molto bene tutto ciò che mette. Un abito portato da Melania sarebbe un bel colpo".

Il punto in comune per vestire la donna di oggi?

"E' la comunità. Il fatto di creare degli abiti che, oltre a essere comodi, belli e sexy sono facilmente indossabili", sottolinea Tania Testa. "Le nostre diversità ci portano a trovare un comune denominatore che è la bellezza, l'eleganza. Senza esagerare. E soprattutto sentendosi veramente molto comode", spiega Sara.

E POI... GUARDA IL VIDEO QUA SOPRA CON L'INTERVISTA A LE TWINS NEL CORSO DELL'EVENTO "NEW STORE ONLINE". Bianca Atzei è stata la special guest. Oltre alla cantante, molti i vip presenti: da Federica Panicucci ad Elenoire Casalegno, passando per Michela Coppa, le Donatella, Elena Guarnieri, Andrea Pucci, Juliana Moreira, Paola Marella, Giulia Salemi, la Marchesa Daniela d'Aragona, Costanza Caracciolo e Federica Nargi.





Le Twins lanciano lo shop online: 'Belle e comode in un attimo'

Belle e comode. In un attimo. E' lo slogan di Le Twins. Una vera e propria dichiarazione di intenti rispecchia l’approccio di Le Twins per le proprie creazioni, caratterizzate dall’assenza di zip e stringhe perché concepite per massimizzare la vestibilità, così da permettere a ogni donna di sentirsi sempre comoda e a proprio agio, naturalmente più bella e sicura.

Non solo gemelle: La moda è il tratto comune per Sara e Tania Testa che terminati gli studi, rispettivamente in Lettere moderne e Scienze politiche, hanno deciso di sviluppare il proprio percorso professionale dedicandosi completamente alla loro grande passione attraverso tanti importanti lavori e collaborazioni con aziende e show room.





“La nostra capsule di abiti e di capospalla nasce da un confronto quotidiano poiché tra gemelle tutto lo scambio avviene in maniera naturale e costante - dichiarano le sorelle - Siamo simili ma diverse e questo ci rende complementari, quando riusciamo a trasformare il tessuto nell’abito che soddisfa il gusto di entrambe, allora avremo più possibilità di accontentare un numero maggiore di donne. Questo è ciò che ci piace trasmettere con i nostri abiti, quello che cerchiamo di fare quando lavoriamo e interroghiamo i tessuti”.

Real time style - così le due stiliste amano definire il proprio lavoro, profondamente orientato dalla selezione dei tessuti italiani, per lo più naturali ed ecosostenibili, seguendo il naturale flusso del tempo e delle stagioni e la produzione in alcuni laboratori dell’Emilia Romagna.

Ancora Real time style: l’andamento delle stagioni e le richieste delle clienti sono due fattori imprescindibili nelle scelte che determinano le collezioni, mai prestabilite ma sempre frutto della capacità d’ascolto delle reali condizioni climatiche e del dialogo continuo instaurato con le proprie estimatrici.

LE TWINS, DA SINISTRA SARA E TANIA TESTA



Ora più che mai Real time style: contestualmente alla presentazione della nuova collezione dal 18 settembre sarà possibile acquistare i capi nello shop online - letwins.it - e nelle boutique nelle destinazioni più ricercate in Italia e in Europa: Milano, Roma, Milano Marittima, Montecarlo, Ibiza.