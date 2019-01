"Leggenda Urbana", il video del nuovo singolo di Mondo Marcio

Roma, (askanews) - E' online il video di "Leggenda Urbana", il nuovo singolo di "Mondo Marcio". Un brano, ha detto l'artista, "per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che vuole diventare il nuovo presidente, per ogni artista che non riesce a dormire la notte perché l ambizione (non il protagonismo!) lo divora, per ogni madre come la mia che ha fatto due lavori al freddo per mettere un piatto caldo in tavola, per ogni fra e per ogni regina che anche dal bordo di un marciapiede non smettono di guardare la luna perché sanno che un giorno ci arriveranno davvero".Inoltre, ad aprile Mondo Marcio sarà in tour in Europa e sì esibirà nei più importanti club con il "Rap God Tour" che partirà il 1 aprile dal Razzmatazz di Barcellona, toccherà Dublino (Whelan s), Londra (93 Feet East), e il 4 aprile chiuderà ad Amsterdam (Q Factory). Poi, tornerà in Italia con due date evento il 10 aprile a Roma (Largo Venue) e il 18 a Milano (Fabrique).