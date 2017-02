Lele tra i giovani a Sanremo: "Racconto la fine di un amore"

Sanremo (askanews) - Lele, 18 anni, sul palco del Teatro Ariston: da Amici a Sanremo. Il passo è breve, ma l'emozione è tanta:"Si inizia a sentire l'ansia. Stasera sarà una serata importante perché canterò per la prima volta sul palco dell'Ariston la mia canzone "Ora mai". Spero di riuscire a incanalare tutte le emozioni che sento".La canzone parla di un amore vissuto ma che poi finisce. Forse la sua storia con Elodie, conosciuta anche lei ad Amici? Lele racconta il messaggio che vuole lanciare con il brano "Ora mai":"Il tema è la consapevolezza del bisogno della fine. A volte c'è bisogno che una storia finisca, è giusto così. Per rispetto di se stessi e dell'altra persona. C'è anche bisogno del silenzio, che fa male, lascia segni ma a volte è meglio che quei segni ci siano. Il brano vuole raccontare questo, senza però piangersi addosso. Un brano di consapevolezza che ha un bel ritmo, viene come ispirazione dalla musica black. Spero piaccia".Cosa c'è dopo Sanremo?"È impossibile dire cosa mi aspetto da Sanremo. So che cosa desidero, ovvero che la mia musica arrivi".