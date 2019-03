Ligabue in concerto riparte da dove tutto è iniziato

Milano, 18 mar. (askanews) - Ligabue riparte da dove tutto è iniziato. Domenica 17 marzo il popolarissimo rocker ha tenuto un concerto all'Italghisa di Reggio Emilia dove tenne il primo raduno dei fan club nel lontano 1992, la stessa discoteca è stata dunque protagonista del nuovo inizio di Ligabue che ha presentato a fan, amici e giornalisti "Start", dodicesimo disco d'inediti. In scaletta molti brani del nuovo album come Ancora Noi, Certe donne brillano, Luci d'America, ma il Liga sa che i fan vogliono ascoltare le sue hit storiche e ha scelto 5 brani che hanno fatto epoca e lo hanno consacrato re del rock made in Italy come Questa è la Mia via, Balliamo sul mondo e Tra palco e realtà. Quella dell'Italghisa è una sorta di data zero dello "Start tour 2019" che partirà il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari, Ligabue tornerà in concerto nei principali stadi d'Italia con un grande show attesissimo dal pubblico.