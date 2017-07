Lingua dei segni e sottotitoli: il cartone per tutti i bambini

Milano (askanews) - Un cartone animato comprensibile per tutti i bambini, davvero tutti, anche quelli nati con qualche disabilità, con problemi all'udito, alla vista o autistici. Si chiama "Cartoon able" ed è un progetto della Casa editrice di Rieti "Puntidivista", specializzata in testi per l'infanzia e le disabilità. Quei testi, grazie al supporto della casa di animazione di Cinecittà "Animundi", sono diventati un cartone animato in grado di divertire anche i bambini disabili, unico nel suo genere e presentato in anteprima al Giffoni film festival.Nel cartone (in anteprima è stato presentato "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa - L'importanza dei fiori") ci sono attori che recitano in Lis, la lingua dei segni per i bambini sordi e sottotitoli con un carattere studiato apposta per gli ipovedenti. Contemporaneamente la voce narrante spiega tutto quello che accade ai bambini ciechi in grado così di seguire la narrazione. Infine, un lavoro di semplificazione dei contenuti, l'utilizzo di colori tenui, pochi dettagli per non intasare l'immagine e la presenza di suoni delicati, assicurano la fruibilità da parte di bambini autistici.Perchè divertirsi è un diritto di tutti.