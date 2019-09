Lo Youtuber Luciano Spinelli esce col suo secondo libro

Milano, 25 set. (askanews) - Definirlo solo uno Youtuber è riduttivo perchè Luciano Spinelli, classe 2000, ha pubblicato il suo primo video su YouTube a dicembre del 2015 e in pochissimo tempo è diventato una vera star del web con quasi 600.000 iscritti al suo canale, ha 7 milioni di follower su TikTok e nel 2018 e nel 2019 è stato nominato ai Kid s Choice Awards come webstar italiana preferita."Sicuramente la mia vita in questi due anni e mezzo è cambiata tantissimo, ho fatto tantissime esperienze, sono cresciuto, ho avuto la possibilità di scoprire un po' di più il mondo eSimpatico ed estroverso Luciano ha appena pubblicato "Per sempre" il secondo libro completamente illustrato da lui."Per sempre è una raccolta di pensieri, frasi, poesie e miei disegni che ho raccolto nel tempo quando sentivo il bisogno di scrivere qualcosa, mi alzavo durante la notte e la scrivevo o disegnavo, ma per scrivere Per sempre mi sono serviti tanto anche i messaggi che mi scrivono le persone che mi seguono, loro si aprono a me e io mi sono ispirato a loro per scrivere molte delle cose che ci sono in "Per sempre".Nel suo libro c'è l'attenzione per l'ambiente, l'amore e la paura della diversità e del bullismo, tutti temi cari ai più giovani, ma non c'è solo la tecnologia."Io amo fare video su Youtube e lavorare sui social, stare a contatto con le persone tramite social, ma allo stesso tempo ogni tanto ho bisogno di staccare dalla tecnologia e di mettermi si carta e penna e questo voleva essere anche un modo alternativo per comunicare con le persone". Luciano che si è iscritto a una scuola di recitazione, vuole crescere professionalente: è stato scelto come doppiatore del nuovo The Addams Family in uscita ad Halloween."E' emozionante pensare che doppio per un film che a me piace tanto e faccio Pugsley il bimbo della famiglia Addams e la cosa ancora più emozionate è che sono legato ad altri nomi molti importanti come Raul Bova, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, dei nomi importantissimi che insieme alla mia amica Eleonora Gaggero è davvero bello ed emozionante".Il suo account Instagram ha raggiunto un milione e mezzo di follower e può vantare una delle fanbase più attive e fedeli, ma c'è da scommettere che il fenomeno Luciano non si esaurisce in un like.