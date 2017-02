Loredano Lecciso: chapeau ad Albano, lui a Sanremo mette il cuore

Roma, (askanews) - "Ho apprezzato molto la sua esibizione, sia sotto il profilo artistico che umano, davvero grande interpretazione".Così Loredano Lecciso ha commentato la performance di Albano sul palco dell'Ariston, nonostante la sua eliminazione inaspettata prima della finale della 67esima edizione del Festival di Sanremo."Credo che Albano ci metta davvero tutto il suo cuore, per lui Sanremo è qualcosa di molto importante e molto intimo, avendo lui la possibilità di calcare palcoscenici di tutto il mondo, sceglie la kermesse canora italiana per eccellenza, Sanremo, quindi si mette in gioco e si misura anche con stili e gusti musicali differenti, quindi chapeau ad Albano".