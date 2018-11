Lorella Boccia sorridente ed emozionata conduttrice di "Rivelo"

Milano (askanews) - Lorella Boccia debutta alla conduzione da solista con "Rivelo", un nuovo programma in onda su Real Time dal lunedì al venerdì alle 13:50. Protagonisti dello show, volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati."Finalmente ci siamo, sono carica, sono emozionata e non tanto tranquilla, non sto dormendo e mangio tanta cioccolata, però sono molto felice perchè c'è stato un grande percorso, ne vedrete delle belle e ne sentirete delle belle".Un crescendo di domande che si conclude con: qual è la tua rivelazione? Venerdì 16 novembre si comincia con Stefano De Martino e Malena."Stefano è un collega e un amico, un compaesano e ha avuto modo di mostrare anche un altro lato di se ed è molto interessate".Lorella Boccia si afferma come uno dei nuovi volti del gruppo Discovery dove guida anche il day time di "Amici Casting".