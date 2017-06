Luca Bussoletti: "Vi presento 'Peso Piuma', il mio nuovo album"

Roma, (askanews) - Esce il 9 giugno "Peso Piuma (1 di 3)", prodotto da Luca Marrioni per 8 Beat, il primo di tre atti del nuovo progetto discografico di Luca Bussoletti."Peso Piuma è un album che ha questo titolo perché volevo indicare il reale peso artistico che ho nella musica italiana, scherzandoci sopra - dice Bussoletti - e volevo anche spiegare la leggerezza delle mie canzoni, nonostante non sempre siano argomenti leggeri"."Ho deciso di dividere l'album in tre Ep di 4 canzoni l'uno, perché mi rendo conto che il tempo di vita dei media di un album non coincide con quello artistico. Non volevo uccidere le mie canzoni, ma ci diamo un appuntamento triplo".Quattro le canzoni contenute nel primo atto: i singoli "Correre" e "Selvaggia Lucarelli", con "E' finita la crisi" e "Le serie americane". Il filo conduttore delle canzoni è un sound elettronico. "Volevamo sposare l'elettronica perché mette molto in risalto le parole. Un disco che valorizza il testo".Il video di "Selvaggia Lucarelli" ha fatto registrare numeri da record su Youtube, con oltre un milione di visualizzazione."E' una canzone sull'informazione. Ho scelto Selvaggia Lucarelli come simbolo perché è una persona in gamba, non volevo una cialtrona". Ora al via il tour: il 10 giugno a Casamatta di Taormina (Me), l'11 giugno alla Drogheria di Licata (Ag), il 17 giugno alla Fesata dei Campanot di Castion (Ni) e il 24 giugno al Caotic Age Festival di San Biagio di Sagnolo San Vito (Mn)."Obiettivo da piccolo era vincere la Champions League, ma non ce l'ho fatta. Ho provato a fare Miss Italia ma sono troppo peloso, probabilmente l'obiettivo più realistico è di fare sempre più concerti con sempre più pubblico".