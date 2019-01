"Luci d'America", il nuovo video di Ligabue girato in California

Roma, (askanews) - "Luci d'America" è il titolo del nuovo brano di Luciano Ligabue (prodotto da Federico Nardelli) che anticipa il dodicesimo disco d'inediti in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) e che sarà presentato live in estate durante il tour negli stadi. Il video, scritto e diretto da Marco Salom, è stato girato in California. Il deserto lunare di Pinnacles, l'area disperata e malfamata di Skid Raw, le luci scintillanti di Hollywood, la ghost town di Trona, l'oceano di Malibu, una suggestiva foresta bruciata: ecco le locations attraverso le quali si sviluppa il racconto.