Luciano Ligabue ospite alla prima di "Balliamo sul mondo"

Milano, 27 set. (askanews) - Luciano Ligabue ha partecipato a Milano alla prima nazionale del musical "Balliamo sul mondo" con testo originale e regia di Chiara Noschese per illustrare i più grandi successi del rocker. Al termine di un applauditissimo debutto Luciano ha incontrato i giornalisti insieme al cast e alla regista. "Questa è una roba che parte tre anni fa, mi hanno detto, possiamo fare un musical con le tue canzoni, poi mi è arrivato il copione che mi ha molto convinto e mi è venuta voglia di metterci dei dialoghi, perchè Mario lo conosco abbastanza bene, il resto è tutto molto chiaro" ha detto Liga facendo i complimenti al cast.Prodotto e organizzato da Live On Stage, sarà in scena al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano fino al 27 ottobre. I 13 protagonisti si raccontano (e cantano) nell'arco di un decennio da un Capodanno all'altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell'età adulta 10 anni dopo.