"Lucio! Il Tour", Ron porta sul palco un inedito e intimo Dalla

Roma, (askanews) - Uno spettacolo omaggio al grande Lucio Dalla: musica, racconti, aneddoti del grande artista che quest'anno avrebbe compiuto 75 anni. Si intitola "Lucio! Il Tour", il live con cui Ron omaggia l'amico e collega, eseguendo dal vivo alcuni dei brani più importanti che i due hanno scritto insieme, e molti altri brani appartenenti al repertorio di Dalla.Il viaggio inizia con "Almeno Pensami", l'inedito sanremese di Ron, per poi assaporare grandi successi come "Piazza Grande", "Attenti al lupo", "Canzone", "Chissà se lo sai".Ron spiega: "Viene raccontato Lucio in vari aspetti, attraverso la sua città, le sue passioni e leggerezza. Non c'è mai malinconia, tristezza. Lucio non era mai triste. Mi è piaciuto raccontare le sue cose buffe, il suo carattere, il suo essere una persona completamente folle, di una simpatia travolgente"."Parenti che domandavano cosa volesse fare da grande? E lui, da ragazzino, rispondeva 'il cane'. Ma ci credeva proprio".Lo spettacolo è scritto da Ron e Vincenzo Incenzo, che ha firmato anche la regia. Come spiega lo stesso Incenzo: "Sono cresciuto con la musica di Lucio Dalla, mi sono messo a lavoro la sera stessa, ho presentato una serie di testi che Ron ha apprezzato molto e da lì siamo partiti per costruire questo spettacolo, che parte da Lucio bambino e - in un percorso sentimentale e leggero - affronta un percorso meraviglioso e di vita di Lucio Dalla".Il tour fa tappa a Calangianus (Sassari) il 13 maggio, a Piedimonte Matese (Caserta), il 21 maggio e a Vazzola (Treviso) il 30 giugno. Il 2 giugno, inoltre, Ron sarà padrone di casa del concerto-omaggio a Lucio Dalla che si terrà al Teatro Romano di Verona in occasione del Festival della Bellezza.