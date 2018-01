Luis Fonsi in attesa dei Grammy: "Despacito" può fare la storia

Roma, (askanews) - Il portoricano Luis Fonsi spera di portare alla ribalta la musica latino-americana e i brani in spagnolo sognando un prestigioso Grammy Award.La sua "Despacito", tormentone e hit mondiale, tra i brani più scaricati e venduti degli ultimi tempi e i video più visualizzati su youtube, ha ottenuto tre nomination agli Oscar della musica che saranno assegnati il 28 gennaio al Madison Square Garden di New York: quella per l'album dell'anno, la canzone dell'anno, e la migliore performance di un duo/gruppo, in coppia con Daddy Yankee.Per lui, è stato un 2017 d'oro e sul red carpet di un evento a Città del Messico ha detto:"Domenica sarà una serata importante, non solo per me e il mio gruppo ma per tutta la musica latina, su quel gran palcoscenico risuonerà una canzone in spagnolo. La cosa più importante è essere stato nominato in categorie da cui di solito i brani in spagnolo restano esclusi" ha detto."Un brano spagnolo non ha mai vinto, non so se ci riusciremo noi ma, onestamente, penso che in ogni caso quello che abbiamo raggiunto è già nella storia e io ne sono davvero orgoglioso".Fonsi, 39 anni, era già famoso in America Latina, con diversi album all'attivo, ma nel resto del mondo era praticamente uno sconosciuto. Grazie a Despacito ha scalato tutte le classifiche e potrebbe essere la rivelazione della 60esima edizione dei Grammy in cui si trova a competere con i big Jay Z e Bruno Mars.