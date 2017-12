"Mamma mia" al Sistina, in scena il trio Ward-Conticini-Muniz

Roma, (askanews) - A Roma è boom di richieste: tutto sold out, pubblico impazzito per il Musical "Mamma Mia!", in scena fino al 7 gennaio al Teatro Sistina di Roma per la regia di Massimo Romeo Piparo. È la storia della giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull'isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto.Nel ruolo di Donna la bravissima Sabrina Marciano: "E' bellissimo fare questo spettacolo, noi ci divertiamo molto e mi rendo conto che anche il pubblico si diverte molto con noi. A fine spettacolo abbiamo delle reazioni di affetto immenso da parte del pubblico".I tre attori amatissimi dal grande pubblico, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Luca Ward.Paolo Conticini: "Lo spettacolo è meraviglioso. Ero rimasto entusiasmato dal film, pieno di allegria, musiche, colori e Massimo Romeo Piparo è riuscito a mettere in scena tutti questi sapori che il film ha. Ed è riuscito a mettere insieme un cast di attori diversi ma compatibili l'un l'altro".Sergio Muniz: "Spettacolo per tutti,l per grandi e bambini. Si divertono tutti e chi può ballare, balla. Ci sono tante sorprese e ci divertiamo anche noi. È uno di quegli spettacoli dove ti puoi esprimere, sia nel canto, che nella danza...noi un po' meno, vero?".