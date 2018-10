Manuel Agnelli alla Festa di Roma con "Noi siamo Afterhours"

Roma, (askanews) - Manuel Agnelli ha messo per un attimo da parte le vesti di giudice di "X Factor" per arrivare alla Festa del cinema di Roma, da protagonista, con il docufilm di Giorgio Testi "Noi siamo Afterhours", in cui, attraverso le immagini del concerto al Forum di Assago dello scorso aprile, si ripercorrere il lungo percorso della band, con il frontman e fondatore del gruppo come io narrante."Questo è stato solo un concerto, quindi poteva veramente andare male, da un certo punto di vista avremmo buttato via tutto, però ci tengo a sottolinearlo che è stato solo un concerto".Il film, ha spiegato Agnelli, ha aiutato la band nel momento in cui aveva bisogno di fare una pausa di riflessione per capire in che direzione volevano andare e per evitare di ripetersi. "Lo considero un punto di arrivo e un punto di ripartenza" ha sottolineato alla Festa di Roma, sul palco accanto a tutto il gruppo.Poi, parlando della band, nata oltre 30 anni fa, Agnelli ha detto: "All'inizio volevamo essere più disturbanti, poi anche questo è diventato un cliché e quindi abbiamo cercato un nuovo modo di rapportarci con il pubblico e da qualche anno l'abbiamo trovato: è un modo più empatico, oggi siamo diversamente disturbanti".