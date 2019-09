Martin Scorsese e Ron Howard al Festival del cinema di Toronto

Toronto 6 set. (askanews) -Martin Scorsese e Ron Howard hanno aperto il Festival del cinema di Toronto a cui partecipano non nella veste abituale di registi ma in quella di produttori. L'opera è un documentario sul gruppo rock canadese americano "The Band", girato da Daniel Roherbasata sull'autobiografia di Robbie Robertson, chitarrista e autore dei più grandi successi del gruppo. (dal titolo "Once we were brothers: Robbie Robertson and The Band")."Gran parte dell'aspetto drammatico che è il cuore di questo film, circondato da musica fantastica, è la ragione per cui questo gruppo è diventato un enigma", ha detto Ron Howard."Sono stati dei pionieri, i padri dell'intero movimento del Rock and roll, con delle vite interessanti, che spesso purtroppo hanno implicato vita ma anche e morte", ha aggiunto Brian Gazer, produttore insieme a Howard e Scorsese che ha un legame storico con la band: è stato il regista di "L'ultimo valzer", documentario sull'ultimo concerto del gruppo nel 1976.