Matano al cinema nella black comedy romantica "Tonno spiaggiato"

Roma (askanews) - Frank Matano torna al cinema con una commedia scritta insieme al regista Matteo Martinez, in sala dal 10 maggio. Francesco è un comico che viene lasciato dalla sua ragazza e non se ne fa una ragione. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, escogita un piano: uccidere una parente di Francesca, la vulcanica e bizzarra zia Nanna, per poter finalmente rivedere la ex al suo funerale. "Tonno spiaggiato era il titolo di un nostro vecchio video su Internet, che era andato bene, di 8 secondi, ed era divertente, e in più ci piaceva anche che fosse un po' una metafora nei confronti del personaggio, che è un pesce fuor d'acqua, che non sa comportarsi. E poi il nostro, ci siamo detti, quando abbiamo 60 anni, vogliamo poter dire: il nostro primo film si chiamava tonno spiaggiato. E non una cosa più standard"."Era un film comunque con delle scommesse, e abbiamo deciso di farlo in modo molto libero, comunque". "Abbiamo cercato di crearci una squadra di ragazzi che avessero il nostro stesso spirito"."Giovani che gli piace essere il film innanzitutto, cioè nessuno l'ha vissuto come un lavoro. Era un progetto di divertimento".Questa black comedy surreale, feroce e romantica nasce dall'amore di Matano per alcuni personaggi di fantasia."Cartoni animati in generale, Willy il coyote, i Simpson, i Looney Tunes, i Griffin, i South Park. Tutti questi riferimenti ci hanno ispirato, ma da anni ci ispirano, nel senso che noi abbiamo semplicemente tossito quello che avevamo imparato". Per ora Matano ha intenzione di continuare a scrivere seguendo questa vena comica, ma non pensa a seguire la strada della regia: "Per ora no, per ora mi piace tantissimo scrivere, recitare e avere Matteo che fa la regia che è tranquillo, è bravissimo. Io non voglio avere la pressione di fare il regista. Se la può beccare tutta lui. Io mi diverto di sicuro più di Matteo".