Mauri: recitare all'Eliseo mi emoziona, qui iniziai mia carriera

Roma, (askanews) - "Qui all'Eliseo ho un ricordo fondamentale per la mia carriera perché nel '52-'53 facevo Smerdjakov nei fratelli Karamazov, giovanissimo, sconosciuto in una compagnia in cui c'era Memo Benassi, Lella Brignoni, Gianni Santuccio, Eric Maria Salerno ed è stato l'inizio della mia carriera, l'inizio fortunato, ma abbastanza clamoroso, quindi ritornare all'Eliseo per me è un fatto emotivo molto importante":lo ha ricordato il grande attore pesarese Glauco Mauri, intervistato nei camerini del Teatro Eliseo, dove è in scena fino al 12 febbraio con "Edipo Re - Edipo a Colono", un progetto che unisce i due capolavori della storia dell'uomo scritti da Sofocle e riportati in scena vent'anni dopo dalla compagnia Mauri-Sturno. Andrea Baracco firma la regia di Edipo Re (interpretato da Roberto Sturno), Mauri quella di Edipo a Colono, di cui è anche protagonista.