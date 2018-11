Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - ha dedicato un monologo alla questione del Vaticano e dell'ICI che secondo l'Unione Europea va recuperata sugli immobili religiosi: "Immaginatevi il postino che entra a San Pietro con la busta di Equitalia: scusi...dovrei consegnare questo, il responsabile è in casa? Guardi se aspetta domenica, si affaccia li".