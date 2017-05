"Memories", nuovo singolo dei Neveralone: una ballad emozionale

Roma, (askanews) - Un mix armonico, una ballad che mostra il lato più sensibile dei Neveralone. Esce "Memories", il secondo singolo della band punk rock modenese, estratto dall'album "Outsider". Nonostante la sonorità rimanga caratterizzata da linee melodiche e da riff di chitarra prorompenti, in questo nuovo estratto quello che risalta è l'aspetto più emozionale e riflessivo.Nel videoclip del brano girato a Genova (dal team di Lucerna Films), la band modenese si presenta in una veste inaspettata per i fan. La band continuerà il suo tour "Outsider Tour" in Italia e all'estero, alternando anche show in acustico.