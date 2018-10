"Mentre muori di piacere" è il nuovo singolo della band Frijda

Milano (askanews) - È in radio "Mentre muori di piacere" il nuovo singolo della band catanese dei Frijda. Il pensiero racchiuso nel brano la band lo spiega in poche parole: "Fate l'amore, non la guerra Ritrovarsi a fare l'amore, anche con se stessi; seguire un istinto primordiale, una necessità, assecondare quel desiderio di piacere...'morire' in un orgasmo. Amarsi vuol dire abbandonarsi, scoprirsi, ritrovarsi, mollare i freni, aprire gli occhi e tornare a vivere". I Frijda stanno ultimando le registrazioni del loro primo album "Scacco matto" con l'etichetta On The Set di Milano.Il video è stato girato a Catania nel quartiere San Berillo, al porto, al First pub e al Blackout pub con la regia di Simona Brancè e la direzione della fotografia di Lidia Riolo. Attrice protagonista è la pittrice Marinella Riccobene.Il brano, prodotto da Luca Venturi, è stato registrato, arrangiato e mixato da Carlo Longo, con la collaborazione artistica di Franco Muggeo, presso il "Nuevarte Studio" di Misterbianco, e masterizzato da Bernie presso lo studio "Eleven Mastering" di Busto Arsizio.I Frijda nascono a Catania nel 2003 da un' idea del cantante Giancarlo Sciacca (alias "Thor"), dopo esperienze in altre cover band rock catanesi. La formazione definitiva è composta da Thor alla voce, Gaetano Giuttari alle chitarre, Adrian Rus alle tastiere, Salvatore Schillaci al basso e Emanuele Leocata alla batteria. Il genere è rock, ispirato alle band storiche statunitensi e britanniche ma adattato all'evolversi del tempo e alle concezioni musicali dei nostri giorni e del nostro Paese.Il nome Frijda è un omaggio al pensiero artistico della pittrice messicana Frida Kahlo: un esempio di forza di vivere sovraumana nonostante le difficoltà dell'esistenza, forza evidente nelle sue opere.