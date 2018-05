Met Gala: da Katy Perry a Rihanna, le star tra sacro e profano

Roma, (askanews) - Da Katy Perry con due enormi ali d'angelo a Rihanna con una tiara papale e mini abito pieno di pietre preziose. Una parata di stelle con i look più bizzarri e appariscenti all'annuale Gala del Metropolitan Museum di New York, dedicato alla mostra di moda del Costume Institute.Tema di quest'anno, per uno degli eventi più attesi, il rapporto tra la moda e la religione e le attrici, le cantanti e le modelle si sono sbizzarrite a interpretarlo. Sarah Jessica Parker, Madonna, Anne Hathaway, Diane Kruger con retine, veli, croci e ornamenti tra il sacro e il profano, fino a Lena Waithe con la bandiera arcobaleno.