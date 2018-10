metoo, Gaia De Laurentiis: "Tutto ridotto a pettegolezzo"

Roma, (askanews) - La vicenda di Weinstein e di Asia Argento, con il movimento #meetoo sugli abusi subiti dalle donne nel mondo dello spettacolo, è stata "un'occasione persa". È il pensiero di Gaia De Laurentiis e di Federica Cifola che sono a teatro, in uno spettacolo tutto al femminile, "Parzialmente stremate", insieme a Giulia Ricciardi e Beatrice Fazi. (Teatro Golden fino al 14 ottobre)."Tutta la vicenda dal #meetoo a Weinstein a quello che è successo in Italia, poteva essere un'occasione d'oro... bruciata. È finita a gossip, a pettegolezzo, ed era un argomento molto importante per tutte le donne in assoluto. Per il ruolo che abbiamo noi di parlare a un enorme pubblico, questa era l'occasione per dar voce non tanto alle mega attrici di Hollywood o alle mega attrici italiane, quanto alla commessa del supermercato. A quelle donne che vengono vessate quotidianamente da uomini in cambio di un permesso di un giorno. Dar voce a chi voce non ne ha".