Roma, (askanews) - Con un post sui suoi social Luciano Ligabue ha annunciato l'uscita del video del brano "Mi chiamano tutti Riko", estratto dal disco "Made in Italy" e in apertura dell'omonimo film, al cinema dal 25 gennaio e sempre al primo posto al botteghino dalla data di uscita a oggi."Festeggiamo il successo al botteghino di Made in Italy - Il film con un nuovo videoclip!", ha scritto il Liga su Facebook.