MIA 2018, torna a Roma il mercato internazionale dell'audiovisivo

Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star internazionali alla quarta edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento da non perdere perl'industria di cinema e Tv, in programma a Roma fino a domenica 21 ottobre.Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA presenta un vasto parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di rilevo, da Michael Apted a Chris Brancato, autore della serie Narcos, fino a Bryan Fogel, l'Oscar 2017 per il miglior documentario con Icarus. "Amo l'Italia, è molto bello vedere che c'è un mercato forte in Italia. Quanto a me, sto lavorando a diversi progetti, documentari in campo politico e sociale", ha spiegato.Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: ContentShowcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei film dell'autunno 2018 per i circa 400 buyer provenienti da tuttoil mondo.Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per scoprire i nuovi film italiani del 2019.Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento esclusivo dedicato alla fiction italiana.Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà lacreatività italiana sia del cinema del reale sia del documentario televisivo e seriale.Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK nell'immediatopre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare con produttori stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi", ha spiegato la produttrice britannica Samantha Perahia, che ha partecipato al panel dedicato alla Gran Bretagna.Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti, panel appunto, masterclass e keynotes, confermando l'intenzione di essere non solo un acceleratore di business ma anche un think tank dove riflettere e discutere le tendenze, i modelli e le opportunità del comparto.