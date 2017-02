Michele Zarrillo: torno a Sanremo con i giorni belli dell'amore

Sanremo (askanews) - Torna sul palco dell'Ariston dopo tanti anni (l'ultima volta fu nel 2008) con molta voglia di far emozionare. Michele Zarrillo si esibisce al Festival di Sanremo con "Mani nelle mani". Un brano che l'artista descrive così:"A Sanremo ho sempre portato brani sentimentali, ho parlato di riflessioni molto profonde, storie struggenti. Quest'anno parlo della fase in cui l'incontro vive i suoi giorni migliori, i giorni belli dell'amore, quando ci si tiene per mano e non ci si lascia mai, quando si vivono cose funamboliche, quando non si dorme, quando la vita ti offre questa possibilità dell'incontro."La canzone invita a ritrovare quei giorni migliori, quei momenti meravigliosi che non si devono mai dare per scontati".Alla vigilia dell'esibizione, l'artista romano si dice felice ma emozionato:"Manco da tanti anni, ho un nuovo disco, ho avuto una pausa forzata qualche anno fa. E' un momento di stordimento, ma pieno di felicità, perché non posso nascondere di essere contento di essere al Festival e di incontrare tanta gente che aspettava questo mio ritorno".Alla serata delle cover, giovedì 9 febbraio, Michele Zarrillo presenterà "Se tu non torni" di Miguel Bosé.La cover è un brano che mi ricorda un brano molto bello della mia carriera artistica, lo ascoltavo nel mio primo tour teatrale, "Se tu non torni" e io lo ascoltavo. È stato uno dei periodi migliori del mio percorso musicale".