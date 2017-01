Michelle Hunziker pensa al futuro: famiglia, amore e tanta gioia

Milano (askanews) - Accanto al marito Tomaso e alla cognata Gaia Trussardi, Michelle Hunziker ha partecipato a Milano alla presentazione della collezione uomo invernale dello storico marchio ispirata al mondo dei tarocchi. Le carte che dicono del suo futuro?"Ahh che domandona! Bisogna chiedere ai tarocchi... No, io non sono da tarocchi, ma trovo che sia una bellissima idea. Nel nostro futuro c'è sicuramente la famiglia, l'amore e tanta gioia. Abbiamo i bebè, i cani e stiamo vivendo un momento molto molto bello e poi c'è il grande successo di Trussardi".La popolare show girl, vestita con giacca e pantaloni di foggia maschile, è testimonial del marchio Trussardi, un rapporto che va anche oltre la famiglia."Per quanto riguarda la famiglia Trussardi, devo dire che è una famiglia io stimo e ammiro moltissimo già da prima di conoscerli, sono sicuramente "inspiring" cioè mi ispirano moltissimo ed è bello vederli lavorare".Non solo moda, Michelle ha davvero tanti programmi in agenda a partire ovviamente dalla televisione."Adesso riparto subito con "Striscia la notizia", con Mediaset abbiamo dei bellissimi progetti ma con la televisione non si dice mai nulla prima che si realizzino, e poi vado in Germania. A febbraio e marzo farò avanti indietro con la televisione tedesca".