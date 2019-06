Migliaia di persone al Glastonbury Festival 2019

Glastonbury, 29 giu. (askanews) - Dopo lo stop dello scorso anno, migliaia di persone hanno scelto di non perdersi il più importante evento musicale in in Gran Bretagna. Al Glastonbury Festival 2019, mercoledì 26 a domenica 30 giugno, oltre 175mila "revellers" presenti per assistere alle performance musicali dei big della musica inglese nelle fangose campagne della Worthy Farm, la storica fattoria situata nella contea del Somerset dove il "Coachella" europeo si svolgerà ancora una volta in grande stile. Decine gli artisti che si alternano sui tanti palcoscenici, primo tra tutti l'enorme Pyramid Stage per una evento da sempre amatissimo dai rocker di tutto il mondo.