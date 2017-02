Mika: a Sanremo canto l'omaggio a George Michael

Sanremo, (askanews) - Ospite sul palco dell'Ariston, Mika la terza sera del Festival di Sanremo sarà protagonista di un omaggio a George Michael; l'artista britannico lo ha raccontato in conferenza stampa."Non ho mai conosciuto George Michael. Però sono stato ingaggiato all'inizio dalle stesse persone che hanno ingaggiato lui per la mia compagnia discografica, e mi hanno raccontato delle cose. Ho sempre scelto di lavorare negli studi dove lui lavorava. Sono stato l'ultimo cliente a Londra nello studio dove lui ha fatto "Faith". Non l'ho mai voluto conoscere, perché quando hai degli eroi musicali devono rimanere così, degli eroi. Però allo stesso tempo non potevo immaginare che sarebbe morto così giovane" ha raccontato Mika."Stasera lo faccio con una voglia enorme, alla maniera mia, faccio "Jesus to a Child" come se fosse - quello che è, una piccola preghiera, una bellissima canzone che penso sia molto difficile da cantare... Ma è impossibile cantare le sue canzoni""